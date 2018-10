Bild: imago/APP-Photo

Sa 13.10.2018 | 08:44 | Interviews

- "Unteilbar": Groß-Demonstration für eine offene Gesellschaft

In Berlin werden am Samstag Zehntausende Menschen zu einer Demonstration für eine offene und solidarische Gesellschaft erwartet. Unter dem Motto "#unteilbar - Solidarität statt Ausgrenzung" rufen zahlreiche Institutionen und Prominente dazu auf, gegen Rassismus, Ausgrenzung und den Rechtsruck in der Gesellschaft zu demonstrieren. Unterzeichnet wurde der Aufruf von über 4.500 Organisationen und Einzelpersonen, darunter dem Schauspieler Mark Waschke - bekannt als rbb-"Tatort"-Hauptkommissar Robert Karow. Mit ihm spricht Oliver Rehlinger.

Zu den weiteren Unterzeichnern zählern der Schauspieler Benno Fürmann, der Satiriker Jan Böhmermann, die Schriftstellerin Eva Menasse, die Sozialwissenschaftlerin Naika Foroutan, Pro Asyl, der Paritätische Wohlfahrtsverband, Amnesty International und Bands wie "Die Ärzte" und "Die Sterne".



In dem Aufruf heißt es, es finde eine dramatische politische Verschiebung statt: "Rassismus und Menschenverachtung werden gesellschaftsfähig." Humanität und Menschenrechte, Religionsfreiheit und Rechtsstaat würden offen angegriffen. Es sei ein Angriff, "der uns allen gilt", warnen die Unterzeichner.



Unterstützt wird der #unteilbar-Aufruf auch von dem kirchlichen Hilfswerk "Brot für die Welt" und der Diakonie Deutschland.

Vom Alexanderplatz zur Siegessäule

Die Demonstration soll nach einer Auftaktkundgebung auf dem Alexanderplatz über den Potsdamer Platz und das Brandenburger Tor zur Siegessäule führen. Als Redner und Rednerinnen werden unter anderem Ulrich Schneider, Amnesty-Generalsekretär Markus Beeko, die Publizistin Ferda Ataman, Streikende von Ryanair, die Berliner evangelische Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein und Lala Süsskind vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus angekündigt. Musik gibt es unter anderem von Konstantin Wecker und Herbert Grönemeyer. Das gleichnamige Bündnis #unteilbar als Veranstalter rechnet mit bis zu 40.000 Teilnehmern.