imago/fossiphoto Bild: imago/fossiphoto

Fr 12.10.2018 | 12:25 | Interviews

- Experte: Keine Gefahr für die Spree

In Berlin müssen möglicherweise die Schleusen in der Spree geschlossen werden, sollte die Trockenheit weiter anhalten. Laut Umweltverwaltung ist die Fließgeschwindigkeit aktuell sehr gering, an manchen Stellen stehe der Fluss oder fließe sogar rückwärts. Professor Christoph Hinz, arbeitet am Lehrstuhl Hydrologie und Wasserressourcenbewirtschaftung der BTU Cottbus. Er lobte im Inforadio die Wasserbewirtschaftung: Weder die Spree noch der Spreewald laufen nach seiner Einschätzung Gefahr, auszutrocknen.