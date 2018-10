dpa/Kay Nietfeld Bild: dpa/Kay Nietfeld

Fr 12.10.2018

- Wirtschaftswissenschaftler lehnt Altmaier-Pläne ab

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Unternehmen in Deutschland steuerlich massiv entlasten. In einem "wirtschaftspolitischen Aktionsprogramm" schlägt sein Ministerium umfangreiche Maßnahmen vor, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Firmen zu sichern. Henrik Enderlein, Vizepräsident und Professor für Politische Ökonomie an der Hertie School of Governance in Berlin, lehnt diese Pläne ab. "Ich verstehe überhaupt nicht, warum man jetzt eine Steuersenkungsdiskussion anstößt", sagte er im Inforadio - denn Deutschland stehe vor einer großen demografischen Herausforderung.

20 Milliarden Euro pro Jahr - in diesem Volumen will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Unternehmen in Deutschland entlasten. Zwar gehe es der deutschen Wirtschaft weiterhin gut. Es bestehe aber angesichts möglicher weltwirtschaftlicher Entwicklungen das Risiko, dass es künftig zu konjunkturellen Eintrübungen komme, heißt es in einem "wirtschaftspolitischen Aktionsprogramm".

