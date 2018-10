imago/wolterfoto Bild: imago/wolterfoto

- Welthungerhilfe stellt Index 2018 vor

In gut zehn Jahren soll es keinen Hunger mehr auf der Welt geben, das haben sich die Vereinten Nationen für 2030 als Ziel gesetzt. Es gibt auch Fortschritte im Kampf gegen den Hunger - das zeigt der am Donnerstag vorgestellte Index der Welthungerhilfe für 2018, wonach die Werte zur Hungersituation in 119 Ländern gefallen sind. Dennoch gibt es die paradoxe Situation, dass die Zahl der Hungernden weltweit steigt. Nach UN-Angaben sind es 821 Millionen Menschen. Bärbel Dieckmann, Präsidentin der Welthungerhilfe, nannte im Inforadio die Ursachen: Kriege und der Klimawandel.

Dieckmann, äußerte sich im Inforadio skeptisch zur Verpflichtung der internationalen Staatengemeinschaft, das Hungerproblem bis zum Jahr 2030 zu lösen. Es bestehe eine große Gefahr, dass das Ziel durch den Klimawandel und kriegerische Konflikte nicht erreichbar sei.



Weltweit leiden nach Angaben der Deutschen Welthungerhilfe etwa 124 Millionen Menschen unter akutem Hunger.



Das sei ein deutlicher Anstieg gegenüber den 80 Millionen Hungernden vor zwei Jahren, heißt es im aktuellen Welthunger-Index, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Besonders stark seien nach wie vor Kinder von den Auswirkungen von Hunger und Unterernährung betroffen. Rund 150 Millionen Mädchen und Jungen weltweit wiesen Wachstumsverzögerungen auf, etwa 50 Millionen litten unter Auszehrung.



Die Welthungerhilfe kritisierte, dass die Ursachen der Unterernäherung nicht in angemessener Weise bekämpft werden. Die Weltgemeinschaft habe sich verpflichtet, das Hungerproblem bis zum Jahr 2030 zu lösen. Derzeit sehe es aber nicht so aus, als ob dieses Ziel erreicht werde.