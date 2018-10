Brandenburg Aktuell Bild: Brandenburg Aktuell

Do 11.10.2018 | 15:25 | Interviews

- Cottbus - "Vor Ort nachgefragt"

Wer redet heute noch über Cottbus, wenn es um die Flüchtlingsproblematik und eine gespaltene Stadt in Aufruhr geht? Der rbb tut es: Heute Abend bei "rbb vor Ort" in der Alten Chemiefabrik in Cottbus. Genau wie in der ersten Runde im März, als die Stimmung in Cottbus am Siedepunkt war und gleichzeitig eine Art Sprachlosigkeit herrschte, wird Andreas Rausch aus dem Studio Cottbus diese zweite Runde heute moderieren. Mit ihm sprach Irina Grabowski.

"Mit der Sendung heute abend wollen wir dem Titel 'Nachgefragt' gerecht werden", sagte Rausch im Inforadio. Häufig werde über Dinge berichtet, wenn sie brodeln und kochen. Das sei im Winter und im Frühling in Cottbus noch der Fall gewesen. "Dann ist relative Ruhe eingekehrt, und wir fragen uns, ob die Probleme damit gelöst worden sind." Konkret geht es um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger und die Integration der in der Stadt lebenden AusländerInnen. "Hat man das besser in den Griff gekriegt? Darüber zu reden, wird heute abend das Ziel sein."