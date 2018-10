dpa Bild: dpa

- Mehr Geld, weniger Gift

Für den Schutz von Bienen und anderen Insekten will Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) künftig mehr Geld bereitstellen und die Regeln fürs Düngen und den Pestizideinsatz verschärfen. Die Eckpunkte des entsprechenden Aktionsprogramms hat das Kabinett schon verabschiedet. Am Mittwoch begann in Berlin die Debatte über Details. Inforadio-Umweltexpertin Marie Asmussen erklärt im Studio, warum Insekten unverzichtbar sind - und was jeder einzelne tun kann, um ihre Existenz zu sichern.

Unter anderem schlägt Schulze vor, den Insektenschutz mit 100 Millionen Euro im Jahr zu fördern. Von dem Geld sollen 25 Millionen Euro zusätzlich in Forschung und Monitoring fließen.



Bis zum 7. November kann jeder die Vorschläge online kommentieren und weitere Anregungen machen. Das Programm muss erneut mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium abgestimmt werden, das etwa für den Ausstieg aus dem Unkrautgift Glyphosat zuständig ist. Im Frühsommer 2019 soll das Kabinett das Programm dann beschließen.

Enge Grenzen für Glyphosat