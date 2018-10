imago/Jürgen Schwarz Bild: imago/Jürgen Schwarz

- Dudenhöffer: "Die Politik arbeitet für den Diesel"

Die EU-Umweltminister wollen bis 2030 die CO2-Ausstöße deutlich reduzieren, gleichzeitig greifen Diesel-Fahrverbote um sich. Doch die deutschen Autokonzernen werben weiter unbeirrt für ihre neuesten Dieselmodelle und sperren sich gegen Nachrüstungen. "Da ist ein bisschen Verzweiflung im Spiel", meint Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Aus Angst vor der Zukunft halte man "krampfhaft" am Diesel fest - und werde dabei sogar noch von der Politik unterstützt, kritisiert er.



Was tatsächlich helfen könnte, seien Hardware-Nachrüstungen, meint Dudenhöffer. Doch insbesondere die SPD gebe bei diesem Punkt ein äußerst schwaches Bild ab: "Sie ist ein Wackelkandidat und hat gemeinsam mit dem CSU-Verkehrsminister einfach alles ausgesessen. Die Bundesregierung hätte schon vor drei Jahren den Löffel in die Hand nehmen müssen", meint der Professor der Universität Duisburg-Essen. Besonders deutlich werde das schwache Auftreten der SPD bei der Besteuerung von Diesel-Kraftstoff: "Die Politik arbeitet immer noch für den Diesel und gegen das Elektro-Auto. Die Diesel-Kraftstoffbesteuerung ist um 18 Cent niedriger, und der SPD-Finanzminister Scholz weigert sich, das zu ändern. Das zeigt, wie tief gespalten die SPD ist, wie schlecht man für die Zukunft arbeitet."



Grundsätzlich sei die deutsche Automobilindustrie aber in der Lage, sich innovativ aufzustellen und die Herausforderungen zu meistern, meint Dudenhöffer: "2019/2020 wird es jede Menge neue Angebote von Elektro-Autos geben, besonders am größten Markt der Welt, in China. VW hat ein Riesenprogramm aufgelegt für Elektro-Autos, ähnliches gilt für BMW und Mercedes-Daimler. Die sind also ins Laufen gekommen, es dauert aber noch, bis das bei uns zu vernünftigen Reichweiten und Preisen zu haben ist."

EU-Umweltminister kontra EU-Kommission

Derweil sollen Verbraucher in den nächsten Jahren deutlich mehr Auswahl an Autos haben, die das Klima nicht zu stark belasten. Nach einem Beschluss der EU-Staaten sollen Neuwagen 2030 mindestens 35 Prozent weniger Kohlendioxid (CO2) in die Luft blasen als 2020. Zudem sollen dann 35 Prozent der Autos wenig oder gar keine Emissionen haben. Die Hersteller kritisierten diese Pläne am Mittwoch als möglichen Jobkiller - Umweltschützern gehen sie dagegen nicht weit genug. Noch ist aber auch nicht das letzte Wort gesprochen.



Die Beschlüsse der EU-Umweltminister vom späten Dienstagabend legen zunächst nur die Position für Verhandlungen mit dem Europaparlament fest, die bereits am Mittwochabend (19.00 Uhr) starten sollten. Das Parlament hatte sich auf ehrgeizigere Ziele festgelegt: eine CO2-Minderung um 40 Prozent bis 2030. Folglich werden heftige Debatten erwartet, bis die Gesetzgebung unter Dach und Fach ist.



Die EU-Kommission hatte für 2030 eine Minderung des CO2-Ausstoßes um 30 Prozent gegenüber 2020 vorgeschlagen - ein Wert, den die deutsche Autoindustrie noch als machbar erachtete. Dem schlossen sich die Bundesregierung und einige östliche EU-Staaten an. Viele andere EU-Länder wollten jedoch eine Senkung um 40 Prozent oder mehr.



Österreich, das derzeit den EU-Vorsitz führt, setzte dann als Kompromiss 35 Prozent Minderung durch. Als Zwischenziel sollen bis 2025 mindestens 15 Prozent weniger CO2 erreicht sein. Zudem wurden etliche Sonderklauseln vereinbart, etwa Anreize für die Einführung von Autos mit wenig oder gar keinen Emissionen in ärmeren EU-Staaten.



