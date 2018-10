rbb

Di 09.10.2018 | 21:00

Mehr als sechs Millionen Menschen leben in der Region Berlin-Brandenburg; einer Region voller Gegensätze und Gemeinsamkeiten, Superlative und spannender Alltagsgeschichten. Hier trifft Sonnenallee auf Uckermark, Penthouse auf Einfamilienhaus und Landwirt auf Hipster. Die dreiteilige rbb-Dokumentation "So sind wir - Der Datencheck" zeigt Berlin und Brandenburg zum ersten Mal in Zahlen. Doch was sagen diese Daten über uns - die Menschen in der Region - aus? Der rbb-Datencheck schaut hinter die Statistik und erzählt, wie wir leben, lieben und wohnen.