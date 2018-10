Die Beth-Zion-Synagoge in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte wird am Dienstag gut gefüllt sein: Nachdem in den vergangenen Jahren in verschiedenen Städten Deutschlands Rabbiner ordiniert wurden, ist nun die erste Ordinationsfeier des orthodoxen Rabbinerseminars zu Berlin in der Hauptstadt. Vera Kröning-Menzel erklärt, was das bedeutet.