- Diesel-Fahrverbot - nur noch reine Formsache?

An diesem Dienstag wird´s ernst: Am Nachmittag entscheidet das Berliner Verwaltungsgericht über Diesel-Fahrverbote in Berlin. Darauf geklagt hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH), der die Maßnahmen des Senats zu kurz greifen. Auch die rot-rot-grüne Landesregierung sperrt sich nicht gegen Diesel-Fahrverbote, allerdings sollen die nicht so weitreichend sein wie von der Umwelthilfe verlangt. Wir sprechen mit DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch.

Für Autofahrer in Berlin geht es am Dienstag um viel: Ein Gericht verhandelt, ob ein Fahrverbot für ältere Diesel her muss. Die Umwelthilfe will sie wegen hoher Luftbelastung aus der gesamten Innenstadt verbannen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:



Um was genau geht es der klagenden Deutschen Umwelthilfe?



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will vor Gericht auf einer großen Verbotszone für Dieselautos in der Berliner Innenstadt bestehen. Zu hohe Werte der gesundheitsschädlichen Stickoxide seien ein "flächendeckendes Problem", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb genüge es nicht, für ältere Diesel-Fahrzeuge lediglich einige Straßen zu sperren. Laut Gericht könnte noch am Dienstag ein Urteil fallen, die Entscheidung wäre aber vorerst noch nicht rechtskräftig.

Wie weitreichend soll das Fahrverbot sein?



Die Umwelthilfe beantragt in einer Klage gegen das Land Berlin, dass innerhalb des S-Bahn-Rings und auf einigen anderen Straßen Fahrverbote verhängt werden sollen. Der Senat plant bislang Fahrverbote auf 20 Straßen. DUH-Geschäftsführer Resch sagte, wenn man einzelne Straßenabschnitte für ältere Diesel sperre, führe dies nur zu Ausweichverkehr. "Wir wollen aber keine Anreize für Slalomrennen um gesperrte Straßen." Nur mit einem Fahrverbot in einer großen Zone könne der Grenzwert "so schnell wie möglich" erreicht werden.



Ab wann könnte es in Kraft treten?



Der Kläger beantragt die Anordnung eines Fahrverbots für Dieselfahrzeuge spätestens zum 31. Dezember 2018 bis zur Abgasnorm Euro 4 und für benzin- oder gasbetriebene Otto-Motoren unterhalb der Abgasnorm 3 sowie ab dem 1. September 2019 für Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro 5.



Welche Fahrzeuge könnten ausgesperrt werden?



Bislang plant der Senat, Diesel-Fahrzeuge der EURO-Norm 4 und 5 von bestimmten Straßen fernzuhalten. Erwogen wird inzwischen aber auch, Fahrzeuge mit der EURO 6-Norm mit einzubeziehen, konkret EURO 6 a,b,c. Nach rbb-Informationen wären dann nur EURO 6d-Fahrzeuge, also ausgesprochen junge Modelle, von Fahrverboten ausgeschlossen. Fest steht das aber noch nicht.



Soll es auch Ausnahmen geben?



Ja, Verkehrssenatorin Regine Günther hat bereits Ausnahmen zugesagt. Die parteilose von den Grünen nominierte Senatorin will Handwerksbetriebe vom Diesel-Fahrverbot ausklammern. "Sowohl die Autoindustrie als auch die Bundesregierung haben genau diese Menschen alleine gelassen. Wir werden diese Betriebe nicht alleine lassen", sagte Günther am Freitag dem rbb. "Wir denken, wenn wir Fahrverbote verhängen müssten, über Ausnahmen nach. Für uns ist der Wirtschaftsverkehr sehr wichtig und da können sich die Handwerksbetriebe drauf verlassen", ergänzte Günther in der rbb-Abendschau.



Ausnahmen sind zudem vorerst für Rettungsfahrzeuge, Polizei, BVG-Busse und Fahrzeuge der BSR vorgesehen.



Wie schwerwiegend ist das Diesel-Problem in Berlin?



In Berlin werden die Grenzwerte für Stickoxid an vielen Stellen überschritten. Die Gase können unter anderem Atemwege und Augen reizen. Stickstoffdioxid (NO2) kann die Lungenfunktion stören oder zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Gesetzlich erlaubt ist im Jahresmittel eine Belastung von höchstens 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. In Berlin lag der Wert laut Umweltbundesamt letztes Jahr bei 49 Mikrogramm. Bundesweit sind die Werte in etlichen Städten zu hoch. Diesel-Abgase sind ein Hauptverursacher dafür.

Infobox: Deutsche Umwelthilfe Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) wurde 1975 gegründet. Sie ist politisch unabhängig, als gemeinnützig anerkannt, klageberechtigt und engagiert sich vor allem auf nationaler und europäischer Ebene. Die Deutsche Umwelthilfe setzt sich eigenen Angaben zufolge für nachhaltige Lebensweisen und Wirtschaftsformen ein, die ökologische Belastungsgrenzen respektieren. Gleichzeitig geht es der DUH um den Erhalt der biologischen Vielfalt und den Schutz der Naturgüter sowie um den Klimaschutz.



Quelle: duh.de