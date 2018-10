- Klimaexperte: "Deutschland muss zurück auf den Pfad der Tugend"

Nur wenn die Politik zügig die Weltwirtschaft umbaut, kann noch die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf 1,5 Grad begrenzt werden. So steht es im aktuellen Bericht des Weltklimarats. Auch der Wuppertaler Klimaforscher Manfred Fischedick mahnt im Inforadio die Politik zum raschen Handeln: "Deutschland muss sehr schnell auf den CO2-Minderungspfad der 1990er Jahre zurückkehren, um Glaubwürdigkeit zurück zu gewinnen. Denn die ist mit dem Eingeständnis verloren gegangen, dass man die selbst gesetzten Klimaschutzziele für 2020 deutlich verfehlen wird."

Im Bereich der Umweltpolitik liege in Deutschland einiges im Argen, so Fischedick weiter: "Gut liegen wir beim Ausbau der Erneuerbaren Energien bei Strom, aber in den Bereichen Energieeffizienz, Verkehr und Gebäude gibt es dringenden Handlungsbedarf", betont der Wissenschaftler. Deutschland müsse auf den Pfad der Tugend zurückkehren und eine mutigere Politik verfolgen: "Zeit verpasst wurde in den vergangenen 20 Jahren genug."



Auch die Vorsitzende des Bundestags-Umweltaussschusses, Sylvia Kotting-Uhl, fordert ein schnelles und dringliches Handeln in der Klimapolitik. Die Grünen-Politikerin sagte am Montag im Inforadio, nur so könne noch das Ziel einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad erreicht werden. "Wir müssen radikale Maßnahmen ergreifen", erklärte Kotting-Uhl.



Mit einem "Wir-schauen-mal-ein-bisschen" und Selbstverpflichtungen der Industrie komme man nicht weiter. Dies müsse Politik von gestern sein. "Wir brauchen Maßnahmen, wir brauchen klare Reduktionsziele, wir brauchen ein Klimaschutzgesetz. Und wir müssen den Klimaschutz auch in die Verfassung schreiben", sagte Kotting-Uhl.