- Knabe-Rauswurf wird zum Politikum

Mobbing, Diskriminierung, sexuelle Belästigung: Die Vorwürfe gegen Hubertus Knabe wiegen schwer. Inzwischen aber wird die Entlassung des Leiters der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen mehr und mehr zum Politikum. Eine politische Intrige sei es gewesen, schreien die einen. Die anderen, Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) verweisen auf verloren gegangenes Vertrauen in Knabes Führungsfähigkeiten. rbb-Reporter Torsten Mandalka fasst die Debatte zusammen.

Lederer wies inzwischen Vorwürfe einer "Strafaktion" gegen Knabe zurück. In einem sechsseitigen Schreiben an den Stiftungsbeirat weise Lederer den Vorwurf zurück, es handele sich um eine Reaktion auf Knabes angebliche "politische Unangepasstheit", berichtet der "Tagesspiegel" (Montag).



In dem Bericht lege Lederer dar, dass Knabe nur unzureichend auf Vorwürfe gegen seinen Vize Helmuth Frauendorfer reagiert und dabei das Aufsichtsgremium und die Öffentlichkeit getäuscht habe. Frauendorfer soll Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben. Mit dem Schreiben reagiere Lederer auf einen offenen Brief, verfasst von vier Vertreterinnen des 14-köpfigen Stiftungsbeirats, die eine Rücknahme der Knabe-Entlassung gefordert hatten. Zu den Unterzeichnerinnen gehörten unter anderem die Autorin und Regisseurin Freya Klier.