- Nobelpreise für Engagement gegen den Klimawandel

Just am Tag der Veröffentlichung des aktuellen UN-Klimaberichts erhalten zwei US-Forscher den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Konzepte zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum: William Nordhaus (77) und Paul Romer (63). Beide Professoren haben ihre Arbeit den ökonomischen Folgen und der Bekämpfung des Klimawandels gewidmet. Christiane Gronau aus der Inforadio-Wirtschaftsredaktion stellt die beiden etwas näher vor.

Nordhaus werde dafür geehrt, dass er den Klimawandel in die langfristige wirtschaftswissenschaftliche Analyse integriert habe, teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm mit. Romer werde dafür ausgezeichnet, dass er sich mit der Rolle technologischer Innovation in der Makroökonomie befasst habe.



Die Preisträger wurden wenige Stunden nach der Veröffentlichung eines Berichts des Weltklimarats bekanntgegeben, der vor schweren Schäden warnt, wenn die Temperaturen auf der Erde um mehr als 1,5 Grad Celsius steigen. Nachdem Romer über seine Auszeichnung informiert wurde, sagte er, die Menschen könnten den Ausstoß klimaschädlichen Kohlendioxids eindeutig reduzieren. Wir werden überrascht sein, dass es nicht so schwer war, wie wir dachten , sagte der Wissenschaftler der New York University.