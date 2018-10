imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 08.10.2018

- Kotting-Uhl (Grüne): "Brauchen radikale Maßnahmen"

Das globale Ziel ist klar: Die Erde soll sich nicht stärker als 1,5 Grad erwärmen. Nur so könnten weitreichendere Folgen verhindert werden, heißt es in einem jetzt vorgelegten Bericht des Weltklimarats. Die Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl von den Grünen sagt: "Es geht nur mit schnellem und dringelichen Handeln. (...) Mit Selbstverpflichtungen in der Industrie kommen wir nicht weiter. Wir brauchen klare Reduktionsziele und wir müssen den Klimaschutz auch in die Verfassung schreiben."

Die Erderwärmung erfolgt schneller und mit schwereren Folgen als bisher angenommen. Zu diesem Schluss kommen die 91 Autoren des am Montag im südkoreanischen Incheon vorgestellten Sonderberichts des Weltklimarats IPCC zum 1,5-Grad-Ziel. Erforderlich sei daher ein zügiger Umbau der gesamten Weltwirtschaft.

Es muss etwas passieren

Die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau, wie es das Pariser Klimaschutzabkommen als Ziel vorgibt, erfordert laut der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger des 400-Seiten-Berichts "schnelle, weitreichende und beispiellose Änderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen". Dies betreffe den Energiesektor ebenso wie Landwirtschaft, Bau und Verkehr. Bereits die schon eingetretene Erwärmung um etwa ein Grad sei verantwortlich für häufigere Extremwetter mit vielen Todesopfern, heißt es in dem von den 195 beteiligten Staaten gebilligten Text. Ohne eine drastische, dauerhafte Verringerung der Treibhausgasemissionen sei aber ein Temperaturanstieg um zwei bis drei Grad zu erwarten.

Treibhausgasneutralität bis 2050 gefordert

Um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, sollte laut IPCC-Bericht der weltweite Kohlendioxidausstoß 2020 seinen Höhepunkt erreichen und danach deutlich absinken. Auch müsse bis 2050 Treibhausgasneutralität erreicht sein. Präzisiert wird das "CO2-Budget", das der Menschheit für ein Einhalten der 1,5-Grad-Grenze noch zur Verfügung steht. Für eine Zwei-Drittel-Wahrscheinlichkeit, dies zu erreichen, wären es 420 Milliarden Gigatonnen CO2, was ohne Umsteuern innerhalb der nächsten zehn Jahre aufgebraucht sein dürfte.

