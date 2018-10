dpa Bild: dpa

Sa 06.10.2018 | 07:44 | Interviews

- Merkel stellt sich der Jugend

Die Junge Union trifft sich zum "Deutschlandtag" in Kiel. Das voraussichtliche Höhepunkt: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht am Samstagvormittag zum Parteinachwuchs. Das ist nicht nur deswegen brisant, weil Merkel zuletzt auch aus den Reihen der JU kritisiert wurde. "Die Erwartungshaltung an die Kanzlerin ist hoch", sagt Julian Brüning, der Vorsitzende der Jungen Union Brandenburg.