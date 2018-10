- "Man kann Bundesregierung und Geheimdiensten nicht trauen"

Massive Cyberattacken auf das Datennetz des Bundes und den Bundestag haben vor einigen Monaten Schlagzeilen gemacht. Hinter der Gruppe, die als Urheber gilt, steckt nach britischer Einschätzung Russland. Dieser Auffassung schließt sich jetzt die Bundesregierung an. Hans-Christian Ströbele (Grüne) ist skeptisch und fordert eine Offenlegung der Quellen. Der 78-jährige sitzt nach wie vor im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags.

"Wir haben immer wieder erlebt, dass die Bevölkerung, aber auch der deutsche Bundestag belogen worden sind - und zwar in ganz frecher Weise", so Ströbele. Als Beispiele nannte er Vorfälle im Zusammenhang mit dem Nationalsozialistischen Untergrund und dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. "Solange die Bundesregierung nicht ganz klar sagt, worauf dieser Verdacht beruht, muss man skeptisch sein und das Ganze noch in Frage stellen", so der Grünen-Politiker.

Aus seiner Sicht befindet sich die Welt bereits mitten in einem Cyberkrieg und das mache die Bewertung von Informationen schwierig. "Edward Snowden hat in seinen Dokumenten offengelegt […], dass sowohl die NSA als auch andere Länder Cyberangriffe starten -insbesondere etwa gegen China." Dort werden nach Ströbeles Aussage Computer gehackt und instrumentalisiert. "Man kann heute nur ganz, ganz schwer und nur durch Zufall und vielleicht indem es da auch einen Whistleblower gibt, feststellen, woher solche Angriffe tatsächlich kommen."