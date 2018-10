- Paket gegen Verspätungen und Flugausfälle

Wer einen Flug bucht, will sicher, bequem und pünktlich von A nach B kommen. Aber das wird immer schwieriger. Vor allem, was die Pünktlichkeit angeht. Am Donnerstag trifft sich Bundesverkehrsminister Scheuer in Hamburg mit Vertretern der Fluglinien, um über das Chaos am Himmel zu beraten. Thomas Kärger ist seit über 30 Jahren Pilot am Flughafen Berlin-Tegel. Im Inforadio beklagt er eine latent vernachlässigte Infrastruktur in Deutschlands Flughäfen, was eine "fast hundert Prozent-Quote bei Verspätungen" verursache.