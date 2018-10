- Buchholz (SPD) rechnet mit baldigen Fahrverboten

Nach rbb-Recherchen erwägt die Berliner Verkehrsverwaltung Fahrverbote an 21 Straßen. Konkret könnten Teile der Leipziger Straße, der Brückenstraße und der Friedrichstraße künftig für die meisten Diesel tabu sein. Der Berliner SPD-Verkehrsexperte Daniel Buchholz rechnet schon im nächsten Jahr mit entsprechenden Fahrverboten: "Es sieht tatsächlich alles danach aus", sagt er im Inforadio. Ob allerdings die Sperrung einzelner Straßenabschnitte tatsächlich wirksam ist, bezweifelt auch er.

"Eigentlich sind lokale Fahrverbote nur kleine Pflaster, die nur ganz wenig helfen. Denn wir erleben ja, dass dann der Verkehr natürlich durch andere Straßen geht. Das ist also nur eine Verlagerung, die wir da bekommen. Das Problem ist: Wir alle wollen nicht, dass die Umweltzone komplett gesperrt wird. Und daran merken Sie ja schon, dass wir mit dem, was wir vor Ort als Stadt machen können, immer gekniffen sind, weil wir keine echte Lösung anbieten können für das Problem, dass die Dieselgifte viel zu hoch sind", betont Buchholz im Gespräch mit Dietmar Ringel. Gefragt sei vielmehr die Bundesregierung. Und die habe mit dem Diesel-Kompromiss nur eine "ganz kleine Lösung" hinbekommen, kritisiert der SPD-Politiker: "Da fehlt viel zu viel. Der Bundesverkehrsminister weigert sich seit Jahren, bundeseinheitlich eine blaue Plakette einzuführen." Hinzu komme: Die Diesel-Kunden seien von den Herstellern betrogen worden. "Dafür wurden bislang nur minimale Bußgelder eingezogen", bemängelt Buchholz. Die Bundesregierung müsse endlich aktiv werden, fordert er. Denn das, was da bisher auf den Weg gebracht worden sei, sei "deutlich ungenügend".

Berlin gehört zu den Städten, in denen an vielen Orten die Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten werden. Die Hauptstadt ist zugleich nicht unter den 14 am stärksten betroffenen Städten, die vom kürzlich beschlossenen Maßnahmenpaket der Regierung gegen Fahrverbote und für bessere Luft profitieren sollen. Das Konzept setzt auf Umtauschaktionen der Autohersteller, eine Nachrüstung kommunaler Fahrzeuge und Taxis sowie in einem nächsten Schritt auf Hardware-Nachrüstungen von Pkw.



Wie der rbb aus einem der auf September 2018 datierten Dokumente zitiert, hält die Senatsverwaltung für Umwelt Diesel-Fahrverbote an einigen der genannten 21 Straßen für "unausweichlich". Ob und in welchem Umfang Fahrverbote tatsächlich eingeführt würden, hänge letztlich von "umfassenden Untersuchungen ab, die sich nicht allein auf Fahrverbote beschränken", erklärte die Senatsverwaltung dem Bericht zufolge. Die Prüfung alternativer Maßnahmen sei aber "noch nicht abgeschlossen".



Die Luft in Berlin beschäftigt kommende Woche auch die Justiz. Das Verwaltungsgericht verhandelt eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die in einer Reihe von Städten Fahrverbote für ältere Diesel durchsetzen will.