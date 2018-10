picture alliance / newscom Bild: picture alliance / newscom

Fr 05.10.2018

Experte: "Republikaner werden Kavanaugh unterstützen"

Brett Kavanaugh ist derzeit das Thema in den USA. Er ist der Kandidat des US-Präsidenten für einen Richterposten am Supreme Court, dem Obersten Gericht der USA. Aber: mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Übergriffe in der Highschool und Studienzeit vor. Jackson Janes ist Politikwissenschaftler an der Johns Hopkins University in Washington, D.C. Im Gespräch mit Leon Stebe geht er davon aus, dass Kavanaugh trotz aller Vorwürfe im US-Senat bestätigt werden wird.

Im Senat hänge alles von vier Personen ab, erklärt Jackson: "Es geht um drei Republikaner und einen Demokraten. Ich gehe davon aus, dass sich die Republikaner dem WIllen ihres Präidenten beugen und stramm wie Soldaten stehen werden."



In gewisser Weise gleiche der Fall Kavanaugh einer Realitity Show, so Jackson: "Sowohl die Psychologie-Professorin Ford, die Kavanaugh sexuelle Übergriffe vorwirft als auch er selbst haben eine Wahrheit, ihre eigene Wahrheit dargestellt. Die Tendenzen waren auf beiden Seiten mehr oder weniger schon vorgegeben. Insofern sind Kavanaugh und Ford Spielbälle in einem Kampf, der schon länger bestanden hat. Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie polarisiert derzeit die amerikanische Nation ist."

Befürchtungen vor konservativem Übergewicht