- Der Fall Weinstein und seine Folgen

Brett Kavanaugh ist derzeit das Thema in den USA. Er ist der Kandidat des US-Präsidenten für einen Richterposten am Supreme Court, dem Obersten Gericht der USA. Aber: mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Übergriffe in der Highschool und Studienzeit vor. Jackson Janes ist Politikwissenschaftler an der Johns Hopkins University in Washington, D.C. Im Gespräch mit Leon Stebe geht er davon aus, dass Kavanaugh trotz aller Vorwürfe im US-Senat bestätigt werden wird.