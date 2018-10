imago/Michael Trammer Bild: imago/Michael Trammer

Do 04.10.2018 | 15:05 | Interviews

- Thüringer Verfassungschutz warnt vor Rechtsterrorismus

Der Thüringer Verfassungsschutz-Chef Stephan Kramer sieht Anzeichen für einen neuen Rechtsterrorismus in Deutschland. Alle Zutaten und Voraussetzungen dafür seien erkennbar, sagte er. Die Szene stelle sich auf immer mehr Gewalt ein und wolle offenbar den Rechtsstaat herausfordern. Fahnder haben diese Woche eine mutmaßliche rechtsextremistische Terrorgruppe namens "Revolution Chemnitz" zerschlagen. Acht Männer sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen Angriffe am gestrigen Tag der Deutschen Einheit geplant haben.