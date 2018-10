- Berlin erprobt das solidarische Grundeinkommen

Der Vorschlag von Berlins Regierendem Bürgermeister Müller für ein "Solidarisches Grundeinkommen" wird konkret: Nach rbb-Informationen sollen im kommenden Jahr 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, die das Land Berlin fördert. Nina Amin aus der landespolitischen Redaktion hat die Einzelheiten und Hintergründe.



Vor rund einem Jahr hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) das Konzept des "Solidarischen Grundeinkommens" in die Debatte gebracht - auch gegen den Widerstand der eigenen Partei: Nun soll es testhalber kommen und auch eine Antwort auf Hartz IV sein.

Der Senat will herausfinden, ob die Idee den Praxistest besteht: Beziehern von Arbeitslosengeld I soll damit der Weg in die Dauerarbeitslosigkeit erspart bleiben. Statt in Hartz-IV zu rutschen, sollen sie wieder in Arbeit gebracht werden und dafür das "Solidarische Grundeinkommen" erhalten.

Die Entlohnung soll dabei nach Tarif erfolgen. Als Untergrenze gilt in jedem Fall der Berliner Landesmindestlohn. Den will die rot-rot-grüne Koalition demnächst auf 10,50 Euro anheben.