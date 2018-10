imago/Stefan Zeitz Bild: imago/Stefan Zeitz

Do 04.10.2018 | 10:05 | Interviews

- Neues Tourismuskonzept: Senat stärkt die Bezirke

Berlin ist mehr als Ku'damm, Alex oder die Kneipen- und Partymeilen in Friedrichshain. Diese Botschaft will Berlin mit einem neuen Konzept an die Millionen Touristen senden, die Jahr für Jahr in die Hauptstadt kommen, eine Menge Geld hier lassen, aber auch für Frust bei vielen Bewohnern sorgen. Gemeinsam mit dem Reiseportal Visit Berlin und Vertretern der Bezirke will Wirtschaftssenatorin Ramona Pop neue Wege gehen - und den Gästen neue Wege aufzeigen: "Jeder Bezirk erhält Geld, um mit eigenen Tourismusbeauftragten eigene Konzepte aufzustellen", kündigt sie im Inforadio an.