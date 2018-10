- Hollstein (CDU): "Sind von guter Politik weit entfernt"

"Risse und Ressentiments" heißt eine Diskussion im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Forum Bellevue". Daran nehmen u.a. Bundespräsident Steinmeier sowie der Bürgermeister in Altena, Andreas Hollstein (CDU) teil. Hollstein wurde wegen seiner - aus Sicht seiner Gegner zu liberalen - Flüchtlingspolitik selbst Opfer eines Messerattentats. Mit verantwortlich für die hitzige Atmosphäre im Land macht er im Inforadio die Politik - sie habe in den letzten zehn Jahren bestimmte Felder schlicht vernachlässigt.

Von guter Politik sei man weit entfernt, krtitisiert Hollstein. Konkret nimmt er die Lohnpolitik ins Visier: "Der Lohnabstand stimmt nicht mehr. Der, der hart und ehrlich arbeiten geht für sein Geld, hat nur unwesentlich mehr als der, der von sozialer Unterstützung berechtigt lebt." Zudem fühlten sich in vielen ländlichen Regionen Deutschlands Menschen abgehängt. Und auch in der Asyldebatte sei vieles falsch gemacht worden: "Das, was da in den letzten Monaten gelaufen ist, vielleicht im Zeichen eines Wahlkampfs, das war einfach nur billig und hat uns vor Ort nicht genutzt, sondern geschadet."



Im November 2017 wurde Hollstein von einem damals 56-jährigen in einem Dönerladen festgehalten und mit einem Messer am Hals verletzt. Auch heute noch erlebt der CDU-Bürgermeister Momente der Angst. "Wenn ich Demonstrationen wie solche in Chemnitz sehe, das ist nicht mehr das Deutschland, für das ich glühe. Aber auch das ist ein Grund, sich einzumischen und deutlich seine Meinung zu sagen." Dass auch diese Risse kittbar sind, daran will Hollstein weiter glauben: "Wir haben auch andere schwere Debatten in Deutschland gut überstanden, denken Sie nur an den NATO-Doppelbeschluss. Das Thema jetzt wird vielleicht in 20 bis 30 Jahren irgendwann ad acta liegen. Aber da müssen wir mit guter Politik überzeugen."