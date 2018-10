- Merkel in Israel - Annäherung ausgeschlossen?

Anfang 2017 hat Kanzlerin Merkel gemeinsame Regierungsberatungen mit Israel auf unbestimmte Zeit verschoben - aus Verärgerung über die isarelische Siedlungspolitik. Jetzt wird der Gesprächsfaden wieder aufgenommen, doch die größten Streitpunkte bleiben akut: "Es gibt zwei Felder mit Dissens: das Verhältnis zu den Palästinensern und der Umgang mit dem Iran. Es ist nicht zu erwarten, dass das jetzt ausgeräumt wird", befürchtet Dr. Alexander Brakel von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem.

Grundsätzlich seien die deutsch-israelischen Beziehungen aber "sehr gut, es gibt auf allen Feldern sehr gute und belastbare Beziehungen, ob nun bei Städtepartnerschaften, beim Kulturaustausch oder beim Technologietransfer", betont Brakel. In den beiden politischen Feldern "Naher Osten" und "Iran" bleibe man aber weit auseinander: "Die Bundesregierung betont immer wieder, dass man an einer Zwei-Staaten-Lösung festhält." Deutschland sei aber "mit Abstand wichtigster Partner in der EU und weltweit zweitwichtigster nach den USA." Die Annäherung Israels zu Ungarn und Polen sei in der Tat eine beunruhigende Tendenz, aber: "Diese beiden Staaten sind kein volllwärtiger Ersatz für Deutschland", meint Brakel.

Am Donnerstag beginnt in Jerusalem der offizielle Teil der siebten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am späten Mittwochnachmittag mit Vertretern aller Ressorts in Israel angekommen und war bereits am Abend zu einem ersten Meinungsaustausch mit Regierungschef Benjamin Netanjahu verabredet.



Einer der zentralen Konfliktpunkte ist das Atomabkommen mit dem Iran. Netanjahu wirft Merkel einen zu sanften Kurs gegenüber dem Iran vor. Deutschland und andere EU-Staaten wollen im Gegensatz zu den USA das 2015 geschlossene Atomabkommen mit Teheran retten.

Weiteres Thema dürfte die umstrittene israelische Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten sein. EU und Deutschland dringen immer wieder auf Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern. Sie wollen eine Zweistaatenlösung. Auf israelischer Seite dürfte ein zunehmender Antisemitismus in Deutschland Sorge bereiten.