- Union und SPD: Einigung auf Zuwanderungsgesetz

Union und SPD haben sich auf Eckpunkte eines Zuwanderungsgesetzes geeinigt. Die Koalition hofft, dass auf diese Weise viele offene Stellen beispielsweise im Handwerk oder im Pflegebereicht besetzt werden können. Worauf man sich noch geeinigt hat, darüber spricht Sabine Dahl mit Horst Kläuser (ARD-Hauptstadtstudio).





Das Kabinett hat am Dienstag die Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz beschlossen.



Nichteuropäischen Fachkräften soll ermöglicht werden, für sechs Monate nach Deutschland zu kommen, um einen Arbeitsplatz zu suchen. Voraussetzung dafür sind auch Grundkenntnisse der deutschen Sprache.



Geduldete Asylbewerber sollen bleiben dürfen, wenn sie mit eigener Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten und gut integriert sind. Am grundsätzlichen Unterschied zwischen Asyl- und Erwerbsmigration will die Regierung aber festgehalten.



Innenminister Seehofer (CSU) sprach von einer "pragmatischen und praktischen Antwort auf die Lebensrealität". Auch Sozialminister Heil (SPD) lobte die Lösung: Es dürften nicht die falschen Asylbewerber zurückgeschickt werden.