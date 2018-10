- ADAC: "Diesel-Einigung hat gewisse Vorteile"

Mit Ach und Krach haben sich die Koalitionspartner in der Nacht auf ein Dieselpaket geeinigt - am Mittag wurden die Einzelheiten vorgestellt. Die sehen nun doch Nachrüstungen vor, allerdings nur für Diesel-Fahrzeuge der Euro-Norm 5, auf freiwilliger Basis und nur in bestimmten Städten. Außerdem gibt es ein Umtauschprogramm für ältere Diesel. Einzelheiten besprach Oliver Rehlinger mit Julia Barth (ARD-Hauptstadtstudio).