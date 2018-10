- Hier können Sie spenden

Niemand weiß bis jetzt wirklich, wieviele Menschen bei der Tsunami-Katastrophe in Indonesien ums Leben gekommen sind: Die jüngste offizielle Zahl lautet 844, andere Quellen sprechen von weit über 1.200 Toten. An der Küste der Insel Sulawesi hat die Tsunami-Welle ganze Dörfer hinweggerissen - am schwersten getroffen wurde die Provinzhauptstadt Palu. Die indonesische Regierung hat mittlerweile um internationale Hilfe gebeten. Der Sprecher der Hilfsorganisation World Vision, Dirk Bathe, berichtete im Inforadio über die aktuelle Lage vor Ort: "Die Menschen graben mit bloßen Händen nach Überlebenden, weil schweres Gerät fehlt"