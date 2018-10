Warum kam die Warnung nicht an?

Ein Erdbeben und einen Tsunami kann niemand verhindern - wohl aber kann davor gewarnt werden. Die Katastrophe in Indonesien hat allerdings gezeigt: Die zuverlässigste Warnung nützt nichts, wenn sie nicht ankommt. Das Potsdamer Geoforschungszentrum sagt, sein Tsunami-Warnsystem habe funktioniert. Die Behörden auf Sulawesi hätten Zeit gehabt, die Bevölkerung zu warnen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Augenzeugen sagen jedoch, genau das sei nicht passiert. Wie funktioniert so eine Alarmkette im Idealfall? Darüber haben wir mit Ingo Radtke gesprochen, Generalsekretär von Malteser International.



Noch immer ist nicht überschaubar, welches Ausmaß das Erdbeben und der Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi haben. Die Behörden gehen mittlerweile von über 1000 Toten aus. Auf Hilfe angewiesen sind fast 200 000 Menschen - so schätzt es die UNO. Warum sind die Auswirkungen so verheerend? Das Potsdamer Geoforschungszentrum sagt, ihr Tsunami-Warnsystem hat rechtzeitig gewarnt. Die Behörden auf Sulawesi haben Zeit gehabt, die Bevölkerung zu warnen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Augenzeugen sagen aber, das sei nicht passiert.

Wie funktioniert eigentlich so eine Alarmkette? Dazu Radtke:

"Zentrale Warnungen werden unserer Erfahrung nach auf den landesüblichen Kanälen weitergegeben und lösen dort entsprechende Maßnahmen aus - in der Regel werden das Sirenen sein."

Wichtig sei, dass die Bevölkerung weiß, was sie dann zu tun hat. Nach dem Tsunami 2004 hat das Hilfswerk Malteser International in mehreren betroffenen Ländern, darunter auch Indonesien, mit der Bevölkerung gearbeitet - etwa zusammen mit den Gemeinden Fluchtwege in höher gelegene Gebiete ausgeschildert und mit der Bevölkerung die Flucht trainiert.