Mo 01.10.2018 | 15:45 | Interviews

- Rechte Terrorzelle in Sachsen ausgehoben

Der Bundesanwaltschaft ist offenbar ein Schlag gegen die deutsche Neonaziszene gelungen. Sechs mutmaßliche Rechtsterroristen aus Sachsen sind festgenommen worden. Sie nennen sich „Revolution Chemnitz“ und sollen Angriffe aus Ausländer geplant haben. Ihr mutmaßlicher Rädelsführer sitzt bereits seit Mitte September in Haft. Was genau wird ihnen vorgeworfen und was wurde bei ihnen gefunden? Darüber sprach Sabine Dahl mit dem ARD-Experten für die Themen Terrorismus und Extremismus, Michael Götschenberg.

Die Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren sollen zusammen mit einem 31-Jährigen die terroristische Vereinigung "Revolution Chemnitz" gegründet haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Politiker reagierten bundesweit mit Warnungen vor rechter Gewalt.



Den Angaben nach soll die Gruppe Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant haben. Ein Angriff war demnach für den Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch in Planung. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte, was genau die Gruppe für den 3. Oktober geplant habe und an welchem Ort, "wissen wir derzeit noch nicht".



Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hatte bis zum Nachmittag Untersuchungshaft gegen zwei der Beschuldigten angeordnet. Die übrigen Verdächtigen sollten ihm an diesem Dienstag vorgeführt werden.