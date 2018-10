AP Bild: AP

Mo 01.10.2018

- Mutmaßliche rechte Terrorzelle ausgehoben

Die Bundesanwaltschaft hat am Montag in Sachsen und Bayern sechs Männer wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung festnehmen lassen. Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, werden zudem mehrere Wohnungen sowie weitere Räumlichkeiten in Sachsen durchsucht. Holger Schmidt, ARD-Experte für Terrorismus und Innere Sicherheit, erklärte im Inforadio, was über die Organisation bisher bekannt ist.