- Vor einem Jahr: Katalanen stimmen für die Unabhängigkeit

An diesem Montag jährt sich zum ersten Mal das von der spanischen Justiz verbotene Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien. Die illegale Abstimmung hatte das Land in die größte Krise seit Beginn seiner Demokratie gestürzt. Wie steht es aktuell um den Konflikt? Hat sich die Lage beruhigt, oder lauert zum Jahrestag der nächste Sturm? Fragen an Albert Peters, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Präsident des "Kreises deutschsprachiger Führungskräfte in Barcelona".