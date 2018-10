dpa Bild: dpa

Mo 01.10.2018 | 07:05 | Interviews

- Diesel-Treffen: "Wir brauchen heute Abend eine Lösung!"

Finale im Dieselstreit? Am Montag will der Koalitionsausschuss ein Gesamtkonzept beschließen, um Fahrverbote in deutschen Städten zu verhindern. Über die konkrete Ausgestaltung wird immer noch eifrig gerungen. Möglich wären Hardware-Nachrüstungen, aber auch Umtauschprämien für Dieselbesitzer in besonders von Abgasen belasteten Städten. Das aber würde einen Flickenteppich bedeuten, meint Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags: "Das kann perspektivisch nicht die Lösung sein." Dedy sieht die Autoindustrie in der Pflicht. Die Bundesregierung müsse jetzt sagen: "Ihr habt das Problem verursacht, ihr müsst das Problem lösen!"