Sa 29.09.2018 | 07:04 | Interviews

- "Ich kann nur alle ermahnen, heute sehr besonnen zu sein"

Vom Regierungsviertel bis zum Brandenburger Tor war gestern geschlossene Zone - mehr haben Berliner vom Staatsbesuch des türkischen Präsidenten wohl nicht mitbekommen. So ruhig wird es wohl in Köln nicht bleiben. Erdogan will die Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union (Ditib) eröffnen - Zehntausende werden kritischen Demonstrationen erwartet. Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kutschaty im Landtag von Nordrhein-Westfalen hätte die Moschee ein gutes Zeichen für Intergration werden können, doch die Politik Erdogans spalte zu sehr.