- SPD und Linke wollen anderen Standort für neues Hertha-Stadion

Hertha will raus aus dem Berliner Olympiastadion und ein eigenes Stadion im Olympiapark bauen. In der Berliner Politik wird das nun erneut diskutiert. SPD und Linke halten gar nichts von den Plänen des Fußball-Bundesligisten, wie Sebastian Schöbel berichtet.



Für Hertha BSC gilt: Von den Bayern lernen heißt siegen lernen, nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich. Denn der FC Bayern, den Hertha am Freitag zum Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga empfängt, hat geschafft, was die Berliner noch planen: Aus einem zu großen Olympiastadion aus- und in eine reine Fußballarena einziehen. Wie das in München geklappt hat, haben sich vor einer Woche mehrere Sportpolitiker aus dem Abgeordnetenhaus vor Ort angeschaut. Dennis Buchner, sportpolitischer Sprecher der SPD, war mit dabei. Er sagt, er habe dabei gelernt, "dass die Situation in Berlin und München nicht wirklich vergleichbar ist". Womit Buchner gar nicht mal die Leistung auf dem Fußballplatz meint, sondern die Geografie: Die Allianz Arena der Bayern im Münchner Stadteil Freimann liegt ein gutes Stück entfernt vom alten Olympiapark im Stadtteil Milbertshofen. "Der Olympiapark hat dadurch seine Nachnutzungsmöglichkeiten behalten", sagt Buchner. Das neue Stadion, das die Hertha sich wünscht, würde hingegen in direkter Nachbarschaft zum Olympiastadion, zur Waldbühne und zum Maifeld entstehen - als potentieller Konkurrent um Großveranstaltungen. Wie das funktionieren soll, sei völlig offen, sagt Buchner. Der Lärmschutz darf nämlich bisher nur für achtzehn Großveranstaltungen im Jahr ausgehebelt werden - sehr wenig bei insgesamt dann vier Veranstaltungsstätten, die um Konzerte, Sportereignisse oder Festivals konkurrieren.

Philipp Bertram, Sportpolitiker bei den Linken, gibt außerdem zu Bedenken: Für das mehr als 50.000 Quadtratmeter große Grundstück, auf dem das neue Hertha-Stadion entstehen soll, müsse noch ein Pachtvertrag inklusive Pachtzins ausverhandelt werden. "Ich glaube aber, dass sich die Summen, die sich das Land und Hertha vorstellen, deutlich unterscheiden", sagt Bertram. Eine Schätzung des Grundstückswertes ist derzeit in Arbeit. Ebenfalls unklar ist, was aus den Mietern der mehr als 20 Wohnungen wird, die im Zuge des Stadionbaus abgerissen werden müssten. Eine Anwohnerinitiative spricht bereits von mehreren hundert Betroffenen. Hertha-freundliche Presseberichte hatten zuletzt den eindruck erweckt, dass der Verein hier eine Lösung in Sicht habe. Doch Dennis Buchner widerspricht: Hertha habe bisher "mit keinem der Anwohner" direkt gesprochen, sagt er, "und die sind offensichtlich in Sorge, dass sie bald ihre Wohnungen verloren haben." Dazu kommen Unklarheiten bei den Kosten, die dem Land Berlin entstehen könnten. Buchner und Bertram halten das Versprechen von Hertha BSC, der rund 200 Millionen Euro teure Stadionneubau würde den Steuerzahler nichts kosten, für unehrlich: Die Ertüchtigung der Infrastruktur wäre selbstverständlich Aufgabe des Landes. Zudem müssten Sportflächen im Olympiapark entwidmet und an anderer Stelle neu geschaffen werden, gibt Buchner zu bedenken.

"Daraus ergibt sich für mich der Schluss, zu gucken, wo in Berlin noch eine geeignete Fläche sein kann, wo Hertha innerhalb des gewünschten Zeitraums - bis 2025 - seine Stadionpläne verwirklichen könnte", sagt Buchner. Ein konkretes Grundstück habe er dabei allerdings noch nicht im Auge. Der sportpolitische Sprecher der AfD, Frank Scheermesser, war ebenfalls in München dabei. Er habe mit Vertretern der Vereinsführung vom FC Bayern von Herthas Stadionplänen erzählt, sagt er. Die hätten ihn daran erinnert, dass selbst die finanzstarken Bayern beim Bau der Allianz Arena gezwungen waren, millionenschwere Immobilienfonds auszugeben, als Garantie. Über die Pläne der Hertha, so Scheermesser, hätten die FCB-Manager nur gesagt: "Die werden nicht in der Lage sein, die Garantien, die der Senat fordert, abzusichern."

