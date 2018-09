dpa/Pedersen Bild: dpa/Pedersen

- "Birthler ist die Richtige, um Ruhe in den Laden zu bringen"

Die #metoo-Affäre an der Gedenkstätte Hohenschönhausen hatte ihren unrühmlichen Höhepunkt in der Ablösung der Führung: Hubertus Knabe musste gehen, Marianne Birthler soll beim Übergang helfen, bis eine neue Leitung gefunden ist. Ilko-Sascha Kowalczuk von der Abteilung Bildung und Forschung bei der Stasi-Unterlagenbehörde sieht es als Birthlers Aufgabe an, einen Generationenwechsel in der Aufarbeitungslandschaft herbeizuführen - und traut ihr das auch zu.