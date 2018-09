- Erdogan in Berlin: Hoffnung auf Normalisierung

Seit Donnerstag ist der türkische Staatspräsident Erdogan in Berlin, am Freitagmorgen wird er von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Am Samstag wird Erdogan eine umstrittene Moschee in Köln einweihen. Gökay Sofuoglu, der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, erhofft sich von Erdogans Besuch Impulse für ein besseres Zusammenleben zwischen Deutschen und Türken.



Der türkische Präsident Erdogan beginnt am Freitag in Berlin offiziell seinen Staatsbesuch in Deutschland. Am Vormittag sind Gespräche mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel geplant. Merkel will dabei auch die Lage der Menschenrechte in der Türkei ansprechen.

Der Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hofft, dass vom Erdogan-Besuch Impulse für ein besseres Zusammenleben zwischen Deutschen und Türken hierzulande ausgehen: "Ich hoffe, dass wir unsere Politik, was Partizipation angeht, was Bekämpfung von Rassismus in Deutschland angeht, was natürlich auch die Gestaltung der Zukunft dieses Landes angeht, dass wir uns mehr dem widmen als dass wir ständig mit der Türkei-Politik konfrontiert werden. Deswegen hat Außenminister Heiko Maaß recht, dass es auf jeden Fall dazu führen wird, dass deutsch-türkische Verhältnisse sich auch verbessern können." In den vergangenen Jahren sei die Politik auf dem Rücken der Deutschtürken ausgetragen worden, so Sofuoglu.