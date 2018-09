- Enver Altayli: Seit einem Jahr in türkischer Haft

Vor 13 Monaten wollte der 73-jährige Enver Altayli seine in der Türkei lebende Frau besuchen. Kurz nach seiner Einreise wurde der regierungskritische Schriftsteller festgenommen. Seitdem sitzt er ohne Anklageschrift im Gefängnis. Seine Tochter Dr. Zeynep Potente kämpft um seine Freilassung. Wir sprechen mit ihr darüber.

Beim Staatsbesuch des türkischen Präsidenten will die Bundesregierung auch die Lage von deutschen und deutschtürkischen Menschen in türkischen Gefängnissen ansprechen. Einer davon ist der 73-jährige Enver Altayli. Der regierungskritische Schriftsteller reiste in die Türkei, um seine dort lebende Frau und seine Enkelkinder zu besuchen. Doch er wurde festgenommen und sitzt seit nunmehr 13 Monaten im Gefängnis – ohne Anklage. Ihm wird vorgeworfen, Mitglied der Gülen-Bewegung zu sein.

Seine Tochter Dr. Zeynep Potente will den Fall näher an die Öffentlichkeit bringen, um mehr Druck aufzubauen, den Vater frei zu bekommen. Im Interview erzählt sie, wie schnell es mittlerweile passiert, in der Türkei verhaftet zu werden und wie es ihrem Vater nach 13 Monaten in Isolationshaft geht.