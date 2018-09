- Merkel: Tiefgreifende Differenzen in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit

Seit Donnerstag ist der türkische Staatspräsident Erdogan in Berlin, am Freitagmorgen wurde er von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Am Samstag wird Erdogan eine umstrittene Moschee in Köln einweihen. Gökay Sofuoglu, der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, erhofft sich von Erdogans Besuch Impulse für ein besseres Zusammenleben zwischen Deutschen und Türken.