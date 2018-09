Wolfgang Kumm/dpa Bild: Wolfgang Kumm/dpa

Do 27.09.2018 | 12:05 | Interviews

- Erdogan in Berlin: "Er will einen Neuanfang"

Längst nicht alle werden ihn willkommen heißen: Wenn der türkische Präsident Erdogan nach Berlin kommt, werden zahlreiche Demonstranten gegen seine Politik protestieren. Er selbst will auf die Deutschen wieder zugehen: "Die Türkei steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seit 2001 und ist dringend auf Investoren angewiesen, da liegt Deutschland am nähesten", sagt Istanbul-Korrespondentin Marion Sendker. Generell brauche die Türkei den Anschluss an Europa wieder, um nicht komplett alleine in der Welt dazustehen.