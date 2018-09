dpa Bild: dpa

- CDU-Politiker Kiesewetter: "Erdogan steht das Wasser bis zum Hals"

Gelingt ein Neustart der deutsch-türkischen Beziehungen? Bei seinem ersten Staatsbesuch in Deutschland will der türkische Präsident Erdogan jedenfalls dafür werben. Sehr intensive Gespräche erwartet der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Er fordert, Kritik an Erdogan dabei klar zu formulieren. "Es sind immer noch 60.000 Menschen ohne Gerichtsurteil in türkischen Gefängnissen." Die Türkei sei unter hohem wirtschaftlichem Druck, Erdogan müsse also verhandeln.