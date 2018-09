Bild: dpa, Michael Kappeler

Brinkhaus ersetzt Kauder - Merkel wird nicht Vertrauensfrage stellen

Hat die Kanzlerin nach der Abwahl ihres Vertrauten Kauder als Fraktionschef noch das Vertrauen der Koalitionsfraktionen? Nein, sagt die FDP und fordert, die Vertrauensfrage zu stellen. Ja, heißt es in der Koalition - auch bei der SPD. Hier finden Sie Interviews und Hintergrundinformationen zum Thema.



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht trotz ihrer überraschenden Niederlage bei der Wahl des Vorsitzenden der Unionsfraktion keine Notwendigkeit, die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Mittwoch in Berlin auf die Frage, ob sie dies für erforderlich halte: "Nein." CDU-Vize Armin Laschet sieht das genauso. "Sie hat das Vertrauen der Fraktion", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident im ZDF-"Morgenmagazin". Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag, Carsten Schneider, zeigte sich davon überzeugt, dass der neue Fraktionschef Ralph Brinkhaus "größtes Interesse hat, dass diese Bundesregierung stabil arbeitet". Dieser versicherte, er werde die Kanzlerin unterstützen.

Brinkhaus bemüht, Wogen zu glätten

Die FDP bekräftigte hingegen ihre Forderung, Merkel müsse im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Die Fraktion sei ihr entglitten, die CDU-Chefin könne insgesamt ihren Führungsanspruch nicht mehr durchsetzen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, im ZDF-"Morgenmagazin". Das Land habe Anspruch auf eine handlungsfähige Regierung. Zuvor hatte dies bereits FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner gefordert. Brinkhaus bemühte sich nach seiner Wahl, die Wogen in der Union zu glätten. Laschet sagte weiter, er erwarte, "dass in Berlin jetzt das Theater der letzten Monate mal beendet wird". Wenn Brinkhaus "es schafft, da einen neuen, frischeren Stil in die Bundestagsfraktion zu bringen, mit neuen Ideen, dann kann das am Ende der CDU nur nutzen". Die Unionsfraktion hatte am Dienstag nach 13 Jahren ihren Vorsitzenden Volker Kauder überraschend gestürzt und den bisherigen Vize Brinkhaus zum Nachfolger gewählt. Laschet hatte sich gegen den aus seinem Bundesland stammenden Brinkhaus und für Kauder eingesetzt, der auch von der Kanzlerin sowie von CSU-Chef Horst Seehofer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unterstützt wurde.

Brinkhaus: "Ich freue mich riesig - und jetzt schnell wieder an die Arbeit"

Brinkhaus selbst zeigte sich erfreut über seine Wahl und würdigte seinen unterlegenen Vorgänger Volker Kauder. "Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis", sagte Brinkhaus nach der Abstimmung in der Fraktion in Berlin. Jetzt gehe es darum, schnell wieder an die Arbeit zu kommen. "Wir haben anspruchsvolle Projekte vor uns." Die Menschen erwarteten, an der Sache zu arbeiten. Brinkhaus betonte, er habe großen Respekt vor der Leistung Kauders, der in der Sitzung anhaltenden Beifall bekommen habe. Kauder habe sich dies mit seiner langjährigen erfolgreichen Tätigkeit verdient.

Reaktionen auf die Brinkhaus-Wahl "Das ist ein Aufstand gegen Merkel." (Bundestags-Vizepräsident Thomas Oppermann via Twitter)

"+++ Merkel ist am Ende: Kauder abgewählt! +++ Mit dem Durchfallen Volker Kauders bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden zeigt sich der Machtverlust Angela Merkels in der CDU nun deutlich. Die Merkeldämmerung hat endgültig eingesetzt." (AfD-Fraktionschefin Alice Weidel via Twitter)

"Gratulation an die Kollegen von der @cducsubt. Ein Schritt in die richtige Richtung. Merkel muss folgen." (Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch)

"Herzlichen Glückwunsch zur Wahl, @rbrinkhaus. Danke an Volker #Kauder für die Zusammenarbeit" (Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt)

"Das ist der Anfang vom Ende der GroKo. Die Autorität der Kanzlerin in ihrer eigenen Fraktion ist offiziell zerstört." (FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff via Twitter)

"Die @cducsubt entgleitet der Bundeskanzlerin" (Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann)





"Die Abwahl von #Kauder ist Aufstand gegen Angela Merkel. #Merkel ist massiv geschwächt. Die #Regierung versinkt im Chaos. #Seehofer hat der Union einen Bärendienst erwiesen."



(Bernd Riexinger, Parteivorsitznder der LINKEN via Twitter)

"Das ist ein Signal der Erneuerung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Brinkhaus." (Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführers Oliver Zander in einer Mitteilung)

"Revoluzzer" aus Westfalen: Brinkhaus will neuen Schwung