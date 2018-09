imago/Christian Schroth Bild: imago/Christian Schroth

Mi 26.09.2018 | 13:05 | Interviews

- Nach dem Knabe-Rauswurf: Wie geht's weiter in der Gedenkstätte Hohenschönhausen?

Wegen Sexismus-Vorwürfen gegen die Stasiopfer-Gedenkstätte in Berlin muss nun auch der Leiter der Einrichtung, Hbertus Knabe, gehen. Wie der angestrebte "Kulturwandel" aussehen könnte, darüber will Kultursenator Lederer am Mittwoch mit den Beschäftigten sprechen. Rbb-Reporter Sebastian Schöbel berichtet über Reaktionen und darüber, wie es jetzt in Hohenschönhausen weitegehen soll.

Für die Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen soll schnell eine neue Leitung gefunden werden. Das hat Kultursenator Lederer im rbb angekündigt. Heute will er mit Beschäftigten der Gedenkstätte sprechen. Die am Dienstag vom Stiftungsrat beschlossene Entlassung des Direktors der Gedenkstätte, Knabe, und seines Stellvertreter nach Sexismus-Vorwürfen ist inzwischen auf Kritik gestoßen. Der Berliner FDP-Politiker Förster nannte die Entscheidung eine späte Rache der Linkspartei. Knabe sei als scharfer Kritiker der Verharmlosung der SED-Diktatur bekannt gewesen und vielen der heute wieder regierenden Sozialisten ein Dorn im Auge, so Förster wörtlich. Die AfD sprach von einer Vorverurteilung.

Kein Vertrauen mehr in Knabe