- Aus für Kauder: "Ein ungewöhnlicher Vorgang"

Mit Volker Kauder verliert Bundeskanzlerin Angela Merkel einen ihrer engsten Vertrauten. Seit 13 Jahren war er der Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU. Die Beobachter sind sich einig, dass hier eigentlich nicht gegen Kauder, sondern gegen Merkel abgestimmt wurde. Die Opposition sieht bereits den völligen Kontrollverlust Merkels. Der Parteienforscher Uwe Jun sagt: "Die Ergebnisse des CDU-Parteitags im Dezember, bei dem auch Merkel zur Wiederwahl steht, werden die weitere Zukunft bestimmen."

Die Querelen der Regierung seit ihrem Antritt im Frühjahr



DER AUFTAKT: Union und SPD gehen am 12. März eine Koalition ein. Mit CSU-Chef Horst Seehofer holt sich Merkel einen ihren erbittertsten Kritiker in Sachen Migrationspolitik ins Kabinett. Er wird als Bundesinnenminister zuständig für Flüchtlinge. CDU und CSU hatten erst kurz vor den ersten Koalitionsgesprächen mit anderen Parteien ihre lange geführte Auseinandersetzung um eine Obergrenze für die Aufnahme von Schutzsuchenden angeblich beigelegt.



DER ISLAM-STREIT: Mit seinem Satz, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, entfacht Seehofer kurz nach Amtsantritt eine heftige Kontroverse. Im Streit über den Umgang mit Muslimen distanzieren sich sowohl die SPD als auch die Kanzlerin. Merkel argumentiert, Muslime gehörten zu Deutschland - und damit auch ihr Glaube.



DIE ASYL-KONFRONTATION: Ab Mitte Juni gibt es wochenlang massive Differenzen zwischen Merkel und Seehofer über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze. Der Minister kündigt einen Alleingang an: Wenn es zu keiner Regelung komme, wolle er eigenmächtig anordnen, dass Asylbewerber ohne Papiere und solche, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind, an der Grenze abgewiesen werden. Die Kanzlerin will eine EU-weite Lösung, sie droht Seehofer mit ihrer Richtlinienkompetenz. Auf der Kippe steht sogar die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Bundestag.



Selbst eine Einigung der EU-Staaten von Ende Juni, eine Weiterreise registrierter Asylbewerber zu verhindern, nennt Seehofer "nicht wirkungsgleich" mit seinen Forderungen. Er droht damit, seine Posten als Innenminister und CSU-Chef abzugeben. Erst nach fast einem Monat erklärt er den Konflikt für beendet, nachdem sich erst die Union intern und dann mit der SPD auf sogenannte Transferzentren an der Grenze zu Österreich geeinigt hat, aus denen Asylbewerber in Länder zurückgewiesen werden, mit denen es Rücknahmeabkommen gibt.



FALL MAAßEN: Die große Koalition steht wegen umstrittenen Aussagen von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen erneut vor einer Zerreißprobe. Dieser hatte nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen Ende August in Chemnitz und darauf folgenden fremdenfeindlichen Übergriffen gesagt, seinem Amt lägen keine belastbaren Informationen darüber vor, dass es "Hetzjagden" auf Ausländer gegeben hätte. Zudem gäbe es auch keine Belege dafür, dass ein im Internet kursierendes Video zu den Vorfällen authentisch sei. Dies wurde als Affront gegen Merkel gewertet, die zuvor "Hetzjagden" verurteilt hatte.



In der Folge fordert die SPD die Absetzung Maaßens. Ein Bruch der Koalition ist möglich. Seehofer stellt sich als Dienstherr hinter den Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Bei einem Spitzentreffen einigen sich die Koalitionäre darauf, dass Maaßen zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium befördert wird. Dies stößt jedoch vor allem auf Unmut an der SPD-Basis. In einem weiteren Treffen einigt sich die Koalition am 23. September darauf, dass Maaßen Sonderberater im Innenministerium wird - ohne Beförderung.

(Quelle: dpa)