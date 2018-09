- von Abercron: "Politik lebt von Innovation"

Es war ein Paukenschlag am Dienstag in der Unions-Fraktion im Bundestag: Völlig überraschend wurde in einer Kampfabstimmung der bisherige Chef Volker Kauder abgewählt. Sein bisheriger Stellvertreter Ralf Brinkhaus ist nun der neue Vorsitzende der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU. Das Votum wird verbreitet als Misstrauensvotum gegen Angela Merkel verstanden – denn Kauder gilt als enger Vertrauter der Kanzlerin. So jedenfalls werten die Zeitungskommentatoren heute das Wahlergebnis. Inforadio-Redakteur Klemens Schulze mit dem Überblick.