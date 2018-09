AP Bild: AP

Mi 26.09.2018 | 10:05

- UN-Gipfel zu Tuberkulose: "Häufig unterschätzt"

Tuberkulose bleibt die tödlichste Infektionskrankheit: 1,7 Millionen Menschen starben laut WHO im vergangenen Jahr an der als Armutskrankheit geltenden Infektion. Erstmals ist sie an diesem Mittwoch Thema bei einer UN-Generalversammlung. "Auch in Deutschland gab es 2017 etwa 5.500 neudiagnostizierte Fälle", sagt Professor Walter Haas, der Leiter des Fachgebietes Atemwegserkrankung beim Robert-Koch-Institut.