- Österreich: "Ein implizierter Angriff auf die Pressefreiheit"

Das österreichische Innenministerium hat alle Polizeidirektionen im Land aufgefordert, kritischen Medien nur noch so viele Informationen zu geben, wie juristisch nötig. Auch wenn Bundeskanzler Kurz dieser Vorgehensweise umgehend widersprochen hat, so ist die Aktion für Christian Rainer vom Nachrichtenmagazin "Profil" ein Angriff auf die Pressefreiheit: Hier werde versucht, generalstabsmäßig den gleichen ZUgang zu Informationen zu unterbinden.



In Österreich sorgt eine E-Mail für Aufregung, die der Sprecher des Innenministeriums in Wien an alle Polizeidirektionen des Landes geschickt hat. Danach sollen Journalisten gewisser Medien, die eine "einseitige und negative Berichterstattung" über das Ministerium bzw. die Polizei betrieben, nur noch mit den nötigsten Informationen versorgt werden. Außer, es sei im Vorfeld eine neutrale oder positive Berichterstattung garantiert.

Beobachter sehen darin einen weiteren Angriff auf die Pressefreiheit in Österreich - betrieben vor allem von der FPÖ, die mit Herbert Kickl auch den Innenminister stellt.

Für Christian Rainer, Chefredakteur des österreichischen Nachrichtenmagazins "Profil", sind Schwierigkeiten bei kritischen Berichten über die österreichische Polizei keine neue Erfahrung. Dennoch geht diese E-Mail für ihn einen Schritt weiter: "Der große Unterschied ist, dass so etwas generalstabsmäßig in alle Bundesländer als (wenn auch nicht formale) Anweisung an die dortigen Behörden geschickt wird."