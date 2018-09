- Die katholische Kirche: "Eine Institution des Täterschutzes"

3.700 Opfer, 1.700 Täter: Vor acht Jahren kam der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Deutschland ans Licht. Heute stellt die katholische Bischofskonferenz eine Studie dazu vor. Bei der Aufarbeitung der Taten sei es bislang zu sehr um die Frage gegangen, wie die Kirche geschützt werden könne, sagt Annette Schavan (CDU), ehemalige Bundesbildungsministerin und deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Man müsse sich nun mit der Situation der Opfer beschäftigen. Dass die katholische Kirche diese "Wende" wolle, sei eindeutig - "sonst hätte sie die Studie gar nicht in Auftrag gegeben", so Schavan.