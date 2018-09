dpa Bild: dpa

Di 25.09.2018

- Prozessbeginn im Mordfall Keira: "Die Traumatisierung beginnt von vorne"

Sie habe den Sinn des Lebens verloren, alles, wofür man morgens aufsteht: Am 7.März dieses Jahres fand Karin G. ihre sterbende Tochter in der Wohnung. Keira war 14 Jahre alt. Heute beginnt der Prozess gegen den 15-Jährigen, der mit einem Messer auf sie eingestochen haben soll. Was vom Prozess zu erwarten ist, besprechen wir mit rbb-Gerichtsreporter Ulf Morling. Er hat auch mit Keiras Mutter gesprochen, die den mutmaßlichen Täter vor Gericht erstmals zu Gesicht bekommen wird.



