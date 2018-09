- Schavan: "Die katholische Kirche will die Wende"

3.700 Opfer, 1.700 Täter: Vor acht Jahren kam der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Deutschland ans Licht. Heute stellt die katholische Bischofskonferenz eine Studie dazu vor. Bei der Aufarbeitung der Taten sei es bislang zu sehr um die Frage gegangen, wie die Kirche geschützt werden könne, sagt Annette Schavan (CDU), ehemalige Bundesbildungsministerin und deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Man müsse sich nun mit der Situation der Opfer beschäftigen. Dass die katholische Kirche diese "Wende" wolle, sei eindeutig - "sonst hätte sie die Studie gar nicht in Auftrag gegeben", so Schavan.

Die katholische Kirche in Deutschland steht wegen des gewaltigen Ausmaßes des Missbrauchsskandals massiv unter Druck und muss nun wegweisende Fragen beantworten. Das öffentliche Interesse ist enorm, wenn die Bischöfe an diesem Dienstag in Fulda ihre lang erwartete Untersuchung zum Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in den vergangenen Jahrzehnten vorstellen. Weil die wichtigsten Ergebnisse aber schon vor der Vollversammlung bekannt geworden sind und der Tenor längst klar ist, stellen sich vor allem zwei Fragen: Welche Konsequenzen will die Kirche ziehen, um weiteren Missbrauchsfällen vorzubeugen? Und wird sie dazu etablierte Machtstrukturen infrage stellen?

Es handele sich um einen "entscheidenden, wichtigen Wendepunkt für die katholische Kirche in Deutschland - und nicht nur in Deutschland", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, am Montag zum Auftakt des viertägigen Treffens. Reformkräfte fordern angesichts der Dimension des Skandals längst einen grundlegenden Kulturwandel in der Kirche - Marx deutete an, dass die Bischöfe in Fulda auch über mögliche Strukturänderungen beraten würden. Es gehe um die Frage, "wie die Kirche mit ihrer eigenen Zukunft" umgehe, sagte er. Zudem hätten "die Opfer ein Recht darauf, Gerechtigkeit zu bekommen".

Zentrales Ergebnis der Studie ist, dass zwischen 1946 und 2014 insgesamt 1670 katholische Kleriker 3677 meist männliche Minderjährige sexuell missbraucht haben sollen - und das ist nur die nachweisbare Spitze dessen, was in dieser langen Zeit tatsächlich geschah. Der tatsächliche Umfang des über Jahrzehnte etablierten Missbrauchs-Systems in der katholischen Kirche habe in der Studie nicht annähernd abgebildet werden können, bemängeln Kritiker.